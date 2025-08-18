uma parceria com o Jornal Expresso
18/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 18-08-2025 12:01

Toiros bravos à solta há três dias em Santarém

Toiros bravos à solta há três dias em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Autoridades tentam, sem sucesso, desde sábado, capturar os animais que têm sido avistados na zona da Quinta das Trigosas. Moradores estão em sobressalto.

Moradores da Quinta das Trigosas e populares que costumam caminhar num trilho vulgarmente conhecido por linha de água, em Santarém, estão em sobressalto desde sábado, 16 de Agosto, por causa de quatro toiros bravos que andam à solta.
Fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) adiantou a O MIRANTE que os agentes estão no terreno e têm envidado esforços para capturar os animais e os devolver ao seu proprietário, mas tal ainda não foi possível até ao momento.
*Notícia em actualização.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino