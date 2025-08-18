Sociedade | 18-08-2025 12:01
Toiros bravos à solta há três dias em Santarém
Autoridades tentam, sem sucesso, desde sábado, capturar os animais que têm sido avistados na zona da Quinta das Trigosas. Moradores estão em sobressalto.
Moradores da Quinta das Trigosas e populares que costumam caminhar num trilho vulgarmente conhecido por linha de água, em Santarém, estão em sobressalto desde sábado, 16 de Agosto, por causa de quatro toiros bravos que andam à solta.
Fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) adiantou a O MIRANTE que os agentes estão no terreno e têm envidado esforços para capturar os animais e os devolver ao seu proprietário, mas tal ainda não foi possível até ao momento.
*Notícia em actualização.
