USF de S. Domingos critica calor numa altura em que câmara está a resolver problemas de climatização foto dr partilhe no Facebook Há um ano e meio responsável pelas instalações na área da saúde, a Câmara de Santarém já tem um projecto para melhorar a Unidade de Saúde Familiar (USF) de S. Domingos e meter o sistema de climatização AVAC a funcionar em todo o edifício, após mais de uma década inactivo. É por isso que o comunicado da coordenadora da unidade a aconselhar as pessoas a levarem água, na véspera em que a autarquia instalou um aparelho de ar condicionado na sala de espera, caiu mal. O presidente da câmara diz mesmo que parece que não há verão há 10 anos.

A Câmara de Santarém vai colocar um novo sistema AVAC de climatização na Unidade de Saúde Familiar (USF) de S. Domingos perante o “desinvestimento de mais de uma década”, estando a ser preparado o concurso para o investimento de 500 mil euros que contempla a requalificação do edifício. A informação, em jeito de crítica, é do presidente da autarquia, que só há cerca de um ano e meio passou a ter por delegação de competências a responsabilidade das instalações da saúde, viaturas e agora também os assistentes operacionais. A informação, em jeito de crítica, surge quando questionado por O MIRANTE na sequência de um comunicado da coordenadora da USF a dizer para os utentes levarem água e roupas leves e culpando as entidades competentes por não haver ar condicionado.

Curiosamente o comunicado de Francia Carrasco surgiu na véspera da montagem de um ar condicionado fixo na sala de espera, que já estava previsto e agendado para 7 de Agosto, com o conhecimento da coordenadora. O vice-presidente da câmara, que tem o pelouro da saúde, sublinha a O MIRANTE que enviou para a responsável da unidade o projecto de obras. Alfredo Amante realça que desde a primeira hora que a câmara foi confrontada com os problemas relacionados com o calor no espaço que tem tentado colmatar a situação até que os trabalhos sejam realizados. João Leite assume um tom sarcástico dizendo que parece que nos últimos 10 anos não houve Verão, para salientar a falta de investimento que se arrastou até a câmara ter aceitado as competências na saúde.

No ano passado, confirma Alfredo Amante, que tem acompanhado este processo desde o início, o município adquiriu 13 aparelhos de ar condicionado portáteis para melhorar as condições. O autarca reconhece que esta solução não é a ideal, mas é a adequada, atendendo a que o edifício vai entrar em obras. Já quanto à sala de espera, que era a que oferecia maiores dificuldades, optou-se por instalar um aparelho fixo por ser a zona mais difícil de refrescar e que este só não tinha sido montado antes por dificuldades de disponibilidade de técnicos credenciados para este tipo de instalação.

A USF de S. Domingos tinha sido dotada aquando da sua construção de um sistema AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) que é mais eficiente e criando um ambiente mais saudável, reduzindo a presença de bactérias, mofos e fungos, permitindo ainda reduzir os consumos energéticos. Só que este só funcionou nos primeiros quatro anos e a partir daí ninguém mais se preocupou em resolver a situação. A intervenção nesta unidade insere-se num pacote financeiro de dois milhões de euros, financiados na totalidade pelo PRR - Plano de Recuperação e Resiliência. Alfredo Amante lembra que a falta de climatização em unidades de saúde é transversal ao país e que Santarém está a resolver essa situação, realçando que todas vão ser sujeitas a intervenções. O vice-presidente conclui dizendo que a cidade precisa de um novo centro de saúde e que o Governo tem de ter essa preocupação em conjugação de esforços com o município.

O comunicado e a enfermeira que usou Marcelo para criticar A coordenadora da Unidade de Saúde Familiar de São Domingos, emitiu um comunicado na quarta-feira, 6 de Agosto, a aconselhar os utentes a levarem garrafas de água e roupa leve para enfrentarem o calor que se faz sentir no edifício, devido ao facto de a climatização não estar a funcionar. Francia Carrasco foi mais longe, dando a entender a inoperância das entidades do sector e do município ao dizer que apesar das “sucessivas comunicações dirigidas às entidades competentes, o sistema de climatização permanece inoperacional”. A mesma comunicação dizia que tinha sido solicitado com urgência a colocação de um aparelho de ar condicionado na sala de espera, que o município diz agora que já estava previsto instalá-lo no dia seguinte.

Há dois anos, uma brincadeira de uma enfermeira nas redes sociais virou notícia, quando esta, para criticar a falta de ar condicionado nas instalações, recorreu a uma imagem da televisão em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz uma cara de admirado. Ana Rita Batalha colocou duas legendas em cima da foto que diziam “hoje estão 40º em Santarém”; “e sem AC na USF S. Domingos”. Na altura o então director do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria (organismo extinto com a criação das Unidades Locais de Saúde) Hugo de Sousa, garantia a O MIRANTE que a Administração Regional de Saúde estava a tratar de adquirir mais ares condicionados portáteis e previa a resolução de todos os problemas de climatização na zona da Lezíria do Tejo em 2024 no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).