40 anos do Hospital de Santarém assinalados no Convento de São Francisco

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) celebra quatro décadas de vida e, para assinalar a data, promove as Jornadas “Do HDS à ULS Lezíria: Cuidar com História”, que terão lugar nos dias 14 e 15 de Novembro de 2025, no Convento de São Francisco, em Santarém.

O dia 14 será dedicado à divulgação e actualização científica, através da partilha de boas práticas e iniciativas inovadoras. Por sua vez, o dia 15 de Novembro inclui, entre outros momentos, uma sessão solene e conferência intitulada “Passado, presente e futuro do HDS/ULS Lezíria”, com presença de profissionais e convidados.