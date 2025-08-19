Autarcas voltam a exigir reunião com ministra sobre Hospital Vila Franca de Xira

Os presidentes das câmaras municipais da área de influência do Hospital Vila Franca de Xira enviaram ontem, dia 18 de Agosto, uma carta à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, insistindo num pedido de audiência conjunta. “Não se compreende que não tenha tempo para nos receber”, referem os autarcas de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira, recordando que têm sido feitos pedidos de audiência, em conjunto e individualmente, para tratar de assuntos relacionados com a saúde nos cinco concelhos.

No final da missiva, os presidentes de câmara afirmam esperar que a ministra “encontre uma hora para reunir connosco”.

Recorde-se que, em Fevereiro, estes autarcas subscreveram um abaixo-assinado repudiando a decisão de encerrar as urgências pediátricas do Hospital Vila Franca de Xira durante a noite e aos fins-de-semana, medida que ainda se mantém em vigor.

Os cinco concelhos abrangidos pelo Hospital Vila Franca de Xira representam mais de 250 mil habitantes.