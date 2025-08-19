Sociedade | 19-08-2025 07:00
Caminhada de São Sebastião em Setembro
Iniciativa promovida pelo município de Torres Novas vai realizar-se nos dias 6 e 7 de Setembro.
A Caminhada de São Sebastião vai realizar-se nos dias 6 e 7 de Setembro com início na rua Victório do Sino, em Pousos, concelho de Torres Novas. A iniciativa, promovida pela câmara municipal, vai ter um percurso de cerca de 12 km e grau de dificuldade médio.
A participação na actividade é gratuita e as inscrições podem ser efetuadas até 5 de Setembro através de link disponível na página do município.
Todos os inscritos podem efectuar a caminhada de forma autónoma, no dia que lhes for mais conveniente, devendo para o efeito iniciar o percurso, que se encontra devidamente sinalizado, entre as 08h00 e as 11h00.
Podem inscrever-se na iniciativa participantes com mais de 18 anos, ou menores desde que acompanhados pelos pais. É recomendado pela organização que todos os participantes transportem consigo telemóvel com bateria, reservatório com água, reforço alimentar e que procurem preservar o meio ambiente e social em que se realizará o evento.
