Cidadão pede contas à Câmara de Tomar e reclama obras no Caminho Municipal 1.108

A Câmara de Tomar está a preparar um processo de contratação pública para avançar com a requalificação do Caminho Municipal 1.108, entre o Bodegão e Sesmarias, em Olalhas, concelho de Tomar. Esta foi a resposta que o munícipe Sebastião Mendes recebeu por parte do Departamento de Obras Municipais da Câmara de Tomar, sete meses depois de ter ido a uma reunião do executivo alertar para o mau estado da via.

Em Dezembro de 2024, Sebastião Mendes alertava os autarcas para aquilo que considerava ser um problema “muito grave”, referindo que a via estava praticamente impraticável para a circulação rodoviária. Nessa mesma sessão, a vice-presidente Filipa Fernandes (PS) informou que esse era um dos maiores problemas rodoviários identificados pelo município, garantindo que a estrada ia ser requalificada e que o Tribunal de Contas já tinha dado luz verde ao empréstimo a contrair pelo município para financiar a obra.

A verdade é que sete meses depois nada aconteceu. Facto que levou Sebastião Mendes a voltar a contactar a autarquia, desta vez por email, para saber em que situação estava o processo. A resposta do município revelou que os serviços encontram-se a preparar o processo de contratação pública, para a elaboração do projecto de recuperação da via em causa, com vista ao lançamento da empreitada para realização das obras que garantam o bom estado da via. Sebastião Mendes não ficou satisfeito com a resposta, considerando que é “totalmente inaceitável, face à garantia dada na reunião tida na câmara”, em Dezembro do ano passado.

Contactado por O MIRANTE, o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), confirmou que a obra vai avançar, mas advertiu que os projectos demoram e que não foi possível avançar mais cedo, até porque existem outras vias que também estão a ser requalificadas no concelho. O autarca revelou ainda que o projecto está a ser desenvolvido em parceria entre o município de Tomar e o município de Ferreira do Zêzere, tendo em conta que a estrada liga os dois concelhos.

Recorde-se que, em Dezembro de 2024, o cidadão, residente na localidade de Bairradinha, entre Tomar e Ferreira do Zêzere, foi à reunião de câmara queixar-se também da falta de respostas por parte do município. Sebastião Mendes disse não ter recebido resposta a dois emails que enviou para a autarquia. Filipa Fernandes lamentou o sucedido, garantindo que ia insistir com os serviços camarários para estarem mais atentos.