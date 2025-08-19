uma parceria com o Jornal Expresso
19/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 19-08-2025 10:21

Colisão entre ligeiro e pesado de mercadorias causa um morto em Benavente

foto dr
Acidente na Várzea de Samora, à saída de Benavente, causou um morto e três feridos.

Uma colisão entre uma viatura ligeira e um pesado de mercadorias, em Benavente, causou na terça-feira, 19 de Agosto, um morto e três feridos, e obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 118, informou fonte da protecção civil. “Foi registada uma vítima mortal, no local, e três ocupantes das viaturas envolvidas sofreram ferimentos, sendo que dois são feridos graves e um ferido ligeiro”, disse à Lusa fonte do Comando sub-regional Lezíria do Tejo.
O alerta para o acidente ocorreu às 08h18, na Várzea de Samora, à saída de Benavente. A estrada Nacional (EN9) 118 que liga Samora Correia a Benavente, foi cortada ao trânsito para as acções de socorro e remoção das viaturas. Para o local foram mobilizados 25 operacionais apoiados por nove veículos dos Bombeiros de Benavente, Samora Correia e Salvaterra de Magos e as viaturas médicas de Emergência e Reanimação (VMER) dos hospitais de Vila Franca e de Loures. As causas do acidente estão a ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR.

