19/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 19-08-2025

Comissão de utentes quer compromisso com abolição das portagens na A13 e A23

Alertando para o facto de os pórticos nunca terem sido retirados, a Comissão de Utentes do Médio Tejo quer candidatos aos órgãos autárquicos a dizer se são a favor pela manutenção da abolição das portagens.

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos da Região do Médio Tejo pede em carta aberta dirigida aos candidatos a órgãos autárquicos nas eleições de 12 de Outubro que apoiem a manutenção da abolição de portagens nas auto-estradas A13 e A23 e que exijam a retirada dos pórticos.
“A luta pela abolição das portagens na A23 demorou mais de 13 anos. Nesse período houve cidadãos e organizações que nunca baixaram os braços. Sempre acharam injusto em termos sociais, económicos e na organização do território”, escreve num comunicado aquela comissão de utentes que admite o receio de o actual Governo vir a reverter a decisão que está em vigor desse o início do ano.
“Depois das eleições de 18 de maio passado, parece haver novos enquadramentos (...) e não nos admira nada que se esqueçam as decisões anteriores e as promessas eleitorais”, refere a comissão, alertando que “o próximo orçamento poderá ser uma oportunidade de ouro de recolocar as portagens”. Os pórticos, salientam, nunca foram desmantelados.
As portagens na A13 e A23 foram abolidas a partir de 1 de Janeiro de 2025. A medida faz parte da eliminação das portagens em várias ex-SCUTs (auto-estradas sem custos para o utilizador) do interior e do Algarve, conforme aprovado pela Assembleia da República.
    13-08-2025
    13-08-2025
    13-08-2025
    13-08-2025
    30-07-2025
    30-07-2025
    23-07-2025
    23-07-2025
    23-07-2025
