19/08/2025

Sociedade | 19-08-2025

Inaugurado Monumento aos Combatentes na Freguesia de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões

Foi inaugurado a 15 de Agosto, no largo da Junta de Freguesia de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões, um monumento em Memória aos Combatentes da Grande Guerra e das Campanhas Ultramarinas. A iniciativa foi daquela autarquia, em conjunto coma Câmara Municipal de Rio Maior. Decorreu a bênção do monumento pelo pároco Leonardo Sales e usaram da palavra para se referirem à coragem e sacrifício dos militares, o Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Pereira; o representante do Núcleo de Rio Maior da Liga dos Combatentes Sr. Félix e o Presidente da Câmara Municipal, Luís Santana Dias.

