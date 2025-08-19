Requalificação do Cineteatro São Pedro com trabalhos complementares de quase 290 mil euros

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou a realização de trabalhos complementares na empreitada de restauro e ampliação do Cineteatro São Pedro, num valor de cerca de 288 mil euros. O executivo justificou na última sessão camarária, que se realizou a 5 de Agosto, que as intervenções são fundamentais para preservar o edifício e aumentar a segurança do espaço. Entre os trabalhos está a substituição da emblemática parede de tijolo de vidro da fachada, inicialmente prevista para ser desmontada e reaproveitada, mas que acabou por ter de ser inteiramente substituída devido ao avançado estado de degradação. Foi também incluída uma pintura intumescente na cobertura, para retardar a propagação de incêndios, e restauradas também zonas com ferrugem, entretanto detectadas.

Segundo o vice-presidente João Gomes, os ajustes foram identificados durante o decorrer da obra e validados pela empresa fiscalizadora, destacando que muitos dos preços aplicados respeitam os valores inicialmente contratados. Já o presidente Manuel Valamatos sublinhou que estas alterações se inserem nas reprogramações normais das candidaturas a fundos comunitários, aproveitando o autarca para apelar a uma maior celeridade do Governo em processos administrativos, especialmente em empreitadas de grande dimensão. “O país precisa de retirar a elevada carga burocrática que existe neste tipo de procedimentos, que faz com que por vezes demorem anos sem necessidade”, apontou.

Recorde-se que a empreitada de “Restauro, Reabilitação, Remodelação e Ampliação do edifício do Cineteatro São Pedro”, está actualmente em fase final, estando a sua reabertura prevista ainda para este ano. O edifico está encerrado desde Janeiro de 2018, tendo após cerca de dois anos de impasse negocial o município comprado o cineteatro por um valor de 470 mil euros. A obra de restauro foi adjudicada por cerca de 2.8 milhões de euros e iniciou no final de 2022 com a instalação do estaleiro. O prazo de execução era de 15 meses, mas tem sido alvo de prorrogações, nomeadamente devido a achados arqueológicos no local. O novo cineteatro contará com um auditório com 386 lugares, sendo 246 na plateia, prevendo-se lugares para pessoas com mobilidade condicionada e também a ampliação do palco.