Requalificação do Cineteatro São Pedro com trabalhos complementares de quase 290 mil euros
Câmara de Abrantes vai investir 288 mil euros em trabalhos complementares na reabilitação do Cineteatro São Pedro, de modo a reforçar a segurança do edifício e corrigir imprevistos que surgiram durante a obra.
A Câmara Municipal de Abrantes aprovou a realização de trabalhos complementares na empreitada de restauro e ampliação do Cineteatro São Pedro, num valor de cerca de 288 mil euros. O executivo justificou na última sessão camarária, que se realizou a 5 de Agosto, que as intervenções são fundamentais para preservar o edifício e aumentar a segurança do espaço. Entre os trabalhos está a substituição da emblemática parede de tijolo de vidro da fachada, inicialmente prevista para ser desmontada e reaproveitada, mas que acabou por ter de ser inteiramente substituída devido ao avançado estado de degradação. Foi também incluída uma pintura intumescente na cobertura, para retardar a propagação de incêndios, e restauradas também zonas com ferrugem, entretanto detectadas.
Segundo o vice-presidente João Gomes, os ajustes foram identificados durante o decorrer da obra e validados pela empresa fiscalizadora, destacando que muitos dos preços aplicados respeitam os valores inicialmente contratados. Já o presidente Manuel Valamatos sublinhou que estas alterações se inserem nas reprogramações normais das candidaturas a fundos comunitários, aproveitando o autarca para apelar a uma maior celeridade do Governo em processos administrativos, especialmente em empreitadas de grande dimensão. “O país precisa de retirar a elevada carga burocrática que existe neste tipo de procedimentos, que faz com que por vezes demorem anos sem necessidade”, apontou.
Recorde-se que a empreitada de “Restauro, Reabilitação, Remodelação e Ampliação do edifício do Cineteatro São Pedro”, está actualmente em fase final, estando a sua reabertura prevista ainda para este ano. O edifico está encerrado desde Janeiro de 2018, tendo após cerca de dois anos de impasse negocial o município comprado o cineteatro por um valor de 470 mil euros. A obra de restauro foi adjudicada por cerca de 2.8 milhões de euros e iniciou no final de 2022 com a instalação do estaleiro. O prazo de execução era de 15 meses, mas tem sido alvo de prorrogações, nomeadamente devido a achados arqueológicos no local. O novo cineteatro contará com um auditório com 386 lugares, sendo 246 na plateia, prevendo-se lugares para pessoas com mobilidade condicionada e também a ampliação do palco.