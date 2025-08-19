Sociedade | 19-08-2025 12:00
Santarém implementa medida para dinamizar comércio local
Desde o dia 18 de Agosto que, quem fizer compras de valor igual ou superior a cinco euros no comércio local de Santarém, tem um hora de estacionamento gratuito no parque subterrâneo do Jardim da Liberdade.
Desde próxima segunda-feira, dia 18 de Agosto, que quem fizer compras de valor igual ou superior a cinco no comércio local da cidade de Santarém tem direito a uma hora gratuita no parque de estacionamento subterrâneo do Jardim da Liberdade. A informação foi partilhada na página oficial de Facebook do presidente da câmara municipal de Santarém, João Teixeira Leite.
Basta mostrar comprovativo da despesa na recepção do piso -1 do parque. “Valorize o comércio tradicional. Aproveite para passear pelo centro histórico e estacione com mais comodidade. Vamos fazer compras no nosso comércio local, apoiar o que é nosso”, escreveu João Leite.
