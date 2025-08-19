Soraia Moreira deu à luz numa rua do Carregado e Governo manda abrir inquérito

A ministra da Saúde solicitou à Inspeção-Geral das Actividades em Saúde a abertura de um processo de inquérito ao caso de Soraia Moreira, 28 anos, grávida que deu à luz segunda-feira de manhã, dia 11 de Agosto, na Rua da Liberdade, no Carregado. A investigação vai apurar a actuação do SNS 24, do CODU e da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo durante a ocorrência. O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) afirmou que a Central 112 encaminhou a chamada de socorro, tendo a mesma sido atendida pelo CODU às 10:29. “Durante a triagem da situação, foi possível perceber que o parto já teria ocorrido”, adianta o INEM.

O CODU activou para o local uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Alenquer, às 10h33, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Torres Vedras, às 10h37, dado que a VMER de Vila Franca de Xira estava empenhada noutra ocorrência. Segundo o INEM, a mãe e a bebé foram transportadas para o Hospital de Santarém, com acompanhamento do médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, uma vez que por causa das escalas de serviço não foi recebida no Hospital Vila Franca de Xira ou Torres Vedras.

De acordo com fonte familiar, mãe e bebé encontram-se bem de saúde, mas ainda combalidos com o episódio. Serena é o nome da bebé, terceira filha de Soraia Moreira, nome que já estava escolhido. Soraia era considerada gravida de risco por, aos 15 anos, ter tirado um rim. Recentemente foi também operada a hérnias umbilicais.

Parto foi feito pelo avô com ajuda da esposa e pai da bébé

Soraia Moreira, residente em Paredes, Alenquer, estava numa esplanada com familiares quando as águas rebentaram. Acabou por dar à luz na via pública, perto da sede da Junta de Freguesia de Carregado e Cadafais. O parteiro foi o avô da bebé, pai da parturiente e empreiteiro de obras de profissão, auxiliado pela esposa. O pai da recém-nascida, que se chama Serena, também ajudou no parto até à chegada de uma enfermeira e de um médico, residentes naquela zona do Carregado, que ouviram os gritos da jovem.

De acordo com uma testemunha, o socorro tardou, sendo que uma das ambulâncias que se dirigia para o local sofreu um furo num pneu, para além de o Hospital Vila Franca de Xira não ter, naquele momento, paramédico disponível.

A parturiente estava a ser acompanhada no Centro de Saúde de Alenquer e no Hospital Vila Franca de Xira, mas tinha sido encaminhada para a Maternidade Alfredo da Costa, que não aceitou prosseguir o acompanhamento da grávida.