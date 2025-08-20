Abrantes quer mais compromisso com a segurança e reforça necessidade de instalar videovigilância

Durante a reunião do executivo municipal de Abrantes do dia 5 de Agosto foi sublinhada a necessidade de acelerar a implementação do sistema de videovigilância no centro histórico e em diversos pontos estratégicos da cidade, nomeadamente no Aquapolis Sul, Aquapolis Norte, Castelo e Parque Urbano de São Lourenço. Segundo explicou o presidente da Câmara Municipal de Abrantes, este sistema, composto por dezenas de câmaras, não pretende substituir a presença física da PSP, mas sim reforçar a sua acção, contribuindo para a dissuasão e controlo de comportamentos de risco, no quadro de uma cooperação activa entre a autarquia e as forças de segurança. Recorde-se que Câmara de Abrantes e a Polícia de Segurança Pública (PSP) assinaram em Março de 2024 um protocolo de cooperação, com a duração de três anos renováveis, para a instalação de câmaras de videovigilância na cidade.

Manuel Valamatos acrescentou que é urgente concretizar este projecto, expressando disponibilidade total para garantir todos os procedimentos necessários à sua rápida execução. Sublinhou ainda que a subcomissária Paula Farinha, nova comandante da PSP de Abrantes, foi igualmente informada desta necessidade como exemplo do compromisso da autarquia em colaborar estreitamente com a PSP, no sentido de garantir mais segurança na cidade. Foi ainda referido que, dada a dimensão do concelho, o município tem vindo a manifestar, também junto da Guarda Nacional Republicana (GNR), a intenção de alargar o sistema de videovigilância a outras zonas do território, tanto em freguesias como em locais considerados mais problemáticos, visando assim apoiar a actuação da GNR no concelho.

A discussão deu-se alguns dias depois do Salão Nobre dos Paços do Concelho ter acolhido a sessão de apresentação dos responsáveis da Polícia de Segurança Pública (PSP), nomeadamente o subintendente Sérgio Pombo Mendes, comandante da Divisão de Tomar, e a subcomissária Paula Farinha, nova comandante da Esquadra da PSP de Abrantes. A recepção à nova comandante foi assinalada com particular relevância, destacando-se o facto de se tratar de uma jovem profissional, com uma experiência recente e enriquecedora ao comando da Esquadra do Bairro Alto, em Lisboa. A sua nomeação para o posto de Abrantes é vista com confiança e elevada expectativa, contando com o apoio institucional do município, das entidades locais e da comunidade, no sentido de desenvolver um trabalho relevante na área da segurança.