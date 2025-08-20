Assentis volta a ter médica a partir de 1 de Setembro

Utentes da freguesia de Assentis, concelho de Torres Novas, vão voltar a ter serviço de saúde de proximidade. Médica vai prestar serviço através do projecto Bata Branca.

A freguesia de Assentis, concelho de Torres Novas, que está sem médico de família há vários meses, vai passar a ter uma médica afecta à extensão de saúde, a partir de 1 de Setembro, no âmbito do projecto Bata Branca. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, a propósito da apresentação e votação da proposta de adenda ao contrato que aquela autarquia tem com a Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas, instituição responsável pelo projecto.

Admitindo que as tentativas de disponibilizar um serviço de saúde de proximidade aos utentes daquela freguesia “não tem corrido bem”, Pedro Ferreira adiantou que a médica, de Castelo de Vide, se disponibilizou para prestar serviço naquela extensão de saúde algumas horas por semana, embora não tenha especificado quantas.

“Se desta vez não houver falhanços a freguesia de Assentis, como as outras, vai ter o seu médico de família”, afirmou, sublinhando que no concelho de Torres Novas a falta de médicos de família não é tão dramática como noutras zonas do país e congratulou o facto de as freguesias continuarem a ter os seus polos assistenciais.

O autarca socialista agradeceu ainda à Junta de Freguesia de Assentis que se empenhou e conseguiu encontrar uma casa para a profissional de saúde ficar nos dias em que vai estar a dar consultas.

O projecto Bata Branca é uma iniciativa da Câmara Municipal de Torres Novas, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia e a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, para combater a falta de médicos de família no concelho, especialmente nas freguesias para as quais há dificuldade em recrutar clínicos.