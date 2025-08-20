uma parceria com o Jornal Expresso
20/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 20-08-2025 08:57

Duas mulheres detidas depois de entrarem num armazém de Almeirim para roubar

GNR conseguiu recuperar um ‘tablet’, um aparelho de soldar, um carregador de baterias e diversas peças de vestuário.

Duas mulheres foram detidas na segunda-feira, 18 de Agosto, depois de terem entrado num armazém industrial em Almeirim para furtar material electrónico e vestuário, anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Santarém. As mulheres, de 49 e 31 anos, foram detidas pela GNR na sequência da activação de um alarme de intrusão de um armazém industrial, no momento em que se preparavam para abandonar o local.
A GNR conseguiu recuperar um ‘tablet’, um aparelho de soldar, um carregador de baterias e diversas peças de vestuário que as detidas tinham retirado do local. As suspeitas foram constituídas arguidas e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.

