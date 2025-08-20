Ecocentros Móveis circulam nas freguesias de VFX até Outubro

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira disponibiliza, entre os meses de Agosto e Outubro, o serviço de Ecocentros Móveis, uma solução itinerante de recolha seletiva de resíduos domésticos específicos que não devem ser depositados nos ecopontos convencionais.

Os Ecocentros Móveis são unidades itinerantes equipadas para receber resíduos domésticos que exigem tratamento especializado. Entre os materiais aceites encontram-se lâmpadas fluorescentes e lâmpadas, utensílios de cozinha, tonners e tinteiros, pequenos equipamentos eléctricos e electrónicos, pilhas e baterias, telemóveis e carregadores, radiografias, latas de tinta e CD, DVD e outros suportes digitais.

O calendário de circulação dos Ecocentros Móveis inclui Vila Franca de Xira (Brilha) e Alverca do Ribatejo (Avenida da Mague / Malvarosa) de 12 a 25 de Agosto; Castanheira do Ribatejo (APSS da Castanheira do Ribatejo) e Forte da Casa (Largo do Forte) de 26 de Agosto a 8 de Setembro; Alhandra (Largo 14 de Outubro) e Póvoa de Santa Iria (Entrada da Quinta da Piedade) de 9 a 22 de Setembro; Sobralinho (Igreja) e Vialonga (Rua Octávio Pato / Urbanização Flamenga) de 23 de Setembro a 6 de Outubro.