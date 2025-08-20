uma parceria com o Jornal Expresso
20/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 20-08-2025 12:00

Furtos de cortiça disparam em zonas isoladas de Abrantes, Coruche e Salvaterra de Magos

O roubo de cortiça tem sido recorrente na região. A imagem foi registada em Julho de 2023, no concelho de Santarém, quando um proprietário lesado denunciou o caso ao nosso jornal - foto arquivo O MIRANTE
A GNR registou 30 furtos de cortiça entre Janeiro e Julho de 2025, com Abrantes no topo da lista. A Guarda intensifica o patrulhamento e aconselha os produtores a reforçar a vigilância nas propriedades.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 30 denúncias por furto de cortiça no período compreendido entre 1 de Janeiro e 29 de Julho de 2025, com maior incidência nas zonas mais isoladas e com elevada densidade de montado. A análise das ocorrências na área de responsabilidade territorial da GNR revela que o concelho de Abrantes é o mais afectado, com dez furtos registados, seguido por Coruche com sete, Salvaterra de Magos com seis, Almeirim com quatro, Chamusca com duas e Tomar com uma.
Perante este aumento de furtos, a GNR recomenda aos proprietários e produtores que adoptem medidas preventivas, nomeadamente a marcação da cortiça para facilitar a identificação da sua origem, a manutenção de acessos controlados às propriedades, o reforço da cooperação entre vizinhos e produtores para permitir a troca de informações e alertas rápidos, a comunicação imediata às autoridades de qualquer movimentação suspeita, e o planeamento da extracção da cortiça, de forma a garantir uma vigilância mais eficaz durante esse período. A GNR assegura que continua a dedicar especial atenção a este tipo de criminalidade, através do reforço do patrulhamento direccionado, da sensibilização junto dos produtores e da intensificação de acções de fiscalização, sobretudo durante a época de descortiçamento. Exemplo disso é a Operação Campo Seguro, que visa prevenir e reprimir os crimes de furto e receptação de cortiça, através da vigilância no terreno, investigação criminal, fiscalização rodoviária e controlo de receptadores em toda a área sob a jurisdição da Guarda.
Recorde-se que recentemente roubaram cortiça de dez sobreiros jovens numa propriedade privada em Valverde, no concelho de Coruche, num terreno localizado numa zona habitacional. Ninguém terá dado pelo roubo e os suspeitos actuaram no interior do terreno, numa zona onde as árvores não eram visíveis da estrada.

