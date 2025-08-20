Já arrancaram as obras para devolver multibanco à população de Cotovios

Já começaram as obras na sede do Clube Recreativo dos Cotovios para instalação de uma caixa multibanco, um ano após a destruição do equipamento na sequência de um assalto.

A concretização da reinstalação do multibanco exige obras de adaptação e aquisição de equipamentos adequados, com verbas suportadas financeiramente pelo município de Vila Franca de Xira, no valor de 11.529 euros.

Recorde-se que a máquina multibanco serve a comunidade de Cotovios, em São João dos Montes, mas desde Outubro do ano passado, por causa do assalto, a população da localidade ficou privada de um serviço essencial para o seu quotidiano. Foram desencadeadas várias diligências para garantir a reinstalação do equipamento, tendo sido encontrada uma solução com o envolvimento da autarquia e da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vila Franca de Xira.