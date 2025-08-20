uma parceria com o Jornal Expresso
20/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 20-08-2025 12:54

Já arrancaram as obras para devolver multibanco à população de Cotovios

Já arrancaram as obras para devolver multibanco à população de Cotovios
Fotos: Clube Recreativo dos Cotovios
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As obras para reinstalar a caixa multibanco em Cotovios, São João dos Montes, já estão em curso, um ano após o assalto que destruiu o equipamento.

Já começaram as obras na sede do Clube Recreativo dos Cotovios para instalação de uma caixa multibanco, um ano após a destruição do equipamento na sequência de um assalto.
A concretização da reinstalação do multibanco exige obras de adaptação e aquisição de equipamentos adequados, com verbas suportadas financeiramente pelo município de Vila Franca de Xira, no valor de 11.529 euros.
Recorde-se que a máquina multibanco serve a comunidade de Cotovios, em São João dos Montes, mas desde Outubro do ano passado, por causa do assalto, a população da localidade ficou privada de um serviço essencial para o seu quotidiano. Foram desencadeadas várias diligências para garantir a reinstalação do equipamento, tendo sido encontrada uma solução com o envolvimento da autarquia e da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vila Franca de Xira.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino