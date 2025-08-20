uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 20-08-2025 10:00

Multibanco de Cotovios destruído em assalto vai ser substituído

Multibanco dos Cotovios foi destruído num assalto com explosivos há praticamente um ano - foto arquivo O MIRANTE
Reinstalação da máquina multibanco na aldeia de Cotovios, considerada muito importante para a comunidade, exige a realização de obras de adaptação e aquisição de equipamentos adequados. Os custos serão suportados pela Câmara de Vila Franca de Xira.

Quase um ano depois do assalto e consequente destruição da máquina multibanco que servia a comunidade de Cotovios, em São João dos Montes, vão finalmente chegar as verbas necessárias para que o espaço receba obras e o novo equipamento possa ser instalado. A novidade foi deixada na última reunião de câmara de Vila Franca de Xira, realizada precisamente no edifício onde se verificou o assalto, a sede do Clube Recreativo dos Cotovios.
Desde Outubro do ano passado que a população da localidade ficou privada de um serviço essencial para o seu quotidiano. Perante esta situação, foram desencadeadas várias diligências para garantir a reinstalação do equipamento, tendo sido encontrada uma solução com o envolvimento da autarquia e da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vila Franca de Xira.
A entidade bancária, apurou O MIRANTE, manifestou a sua disponibilidade e interesse em assegurar a colocação de um novo terminal multibanco no mesmo local. Contudo, a concretização da reinstalação exige a realização de obras de adaptação e aquisição de equipamentos adequados, que serão agora promovidas e suportadas financeiramente pelo município.
As intervenções necessárias serão executadas através de uma empreitada com um valor total de 11.529 euros. A verba, explicou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), permitirá realizar as adaptações exigidas para a instalação do novo multibanco, sendo o apoio concedido ao Clube Recreativo dos Cotovios e formalizado através de um protocolo de apoio e cooperação.
A reinstalação do terminal, como O MIRANTE já tinha dado nota, reveste-se de manifesto interesse público dado que, após o crime, a aldeia ficou sem esse serviço. No dia 7 de Outubro de 2024, recorde-se, pouco depois das seis da manhã, um grupo de três assaltantes fez explodir a caixa multibanco, tendo destruído a máquina e ao mesmo tempo provocado danos nas instalações da colectividade, que depois teve de encerrar portas durante algum tempo. Foi a primeira vez em 15 anos que o multibanco foi assaltado. Houve quem chamasse as autoridades mas ninguém apareceu a tempo de apanhar os meliantes que, passado um ano, nunca foram identificados.

