Projecto “Sol & Saúde” para prevenir o cancro de pele

A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo (USPMT) da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo tem vindo a desenvolver, desde 2017, o projecto “Sol & Saúde”, uma iniciativa de literacia em saúde focada na prevenção do cancro da pele. A equipa da USPMT esteve recentemente em contacto directo com a população, com especial atenção às crianças, em duas zonas balneares: a Praia Fluvial do Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, e a Praia Fluvial de Fontes, em Abrantes.

O projecto privilegia acções de carácter educativo e informativo, contando com o apoio da Unidade Móvel da USPMT. As actividades incluem a distribuição de materiais didáticos (folhetos e flyers), que complementam as intervenções de educação para a saúde, dirigidas a banhistas individualmente ou em grupo.

Segundo a ULS, o número de casos de cancro da pele tem vindo a aumentar em todo o mundo. O melanoma destaca-se pela sua elevada taxa de mortalidade, mas há outros tipos de cancro cutâneo que também merecem atenção. Esse aumento está fortemente associado à exposição excessiva ao sol durante actividades ao ar livre e ao uso de fontes artificiais de radiação ultravioleta (UV). A exposição prolongada aos raios UV está igualmente relacionada com efeitos nocivos nos olhos e no sistema imunitário. A exposição solar em crianças deve ser cuidadosamente limitada, uma vez que estas não têm consciência dos riscos e estão em fase de crescimento, o que as torna mais vulneráveis às agressões ambientais, refere a instituição em comunicado.