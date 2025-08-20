Quatro ruas juntam-se às dezenas que o município de Torres Novas está a requalificar

A Câmara de Torres Novas decidiu incluir mais quatro ruas, em diferentes freguesias, à empreitada de beneficiação da rede viária do concelho, de forma a responder aos pedidos e necessidades da população que, nalguns casos, se tem queixado do mau estado em que se encontram. É disso exemplo a Rua do Casal da Fonte na Barroca, que motivou um abaixo-assinado subscrito por quase centena e meia de moradores a exigir obras de requalificação da estrada.

Além desta vai vão ser incluídas as requalificações da Rua dos Carvalhais, na Zibreira, a Rua do Jogo, no Cabeço de Soudo e a Rua das Chãs, em Torres Novas, num investimento que vai rondar os 83 mil euros, segundo anunciou o presidente do município, Pedro Ferreira, durante a apresentação da proposta, aprovada por unanimidade pelo executivo na última reunião.

A empreitada de «Beneficiação da Rede Viária Municipal» foi adjudicada à empresa Civibérica - Obras Civis, S.A., pelo valor global de 1,18 milhões de euros (mais IVA) e prazo de execução de 180 dias. Esta empreitada, referiu na altura o município, surge a partir de um levantamento de necessidades de intervenções na rede viária municipal realizado pelos serviços municipais, tendo sido solicitada a cada uma das juntas de freguesia e uniões de freguesias uma listagem de intervenções prioritárias a realizar em cada um desses territórios.