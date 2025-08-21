uma parceria com o Jornal Expresso
21/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 21-08-2025 18:00

Cumprir metas no sector dos resíduos é um problema mas há bons exemplos

Município de Torres Novas tem promovido acções sobre a separação de biorresíduos junto de alunos que é possível através dos compostores comunitários  - foto DR
Sistemas de pagamento em função dos resíduos produzidos são obrigatórios na restauração, mas são raros os municípios que cumprem. Torres Novas avança em Outubro com projecto-piloto e Cartaxo e VFX têm iniciativas planeadas.

A lei obriga desde 1 de Janeiro a que a restauração e o comércio paguem apenas pelo lixo que produzem, ao invés desse montante ser calculado pela água que consomem. Mas são ainda residuais as entidades gestoras, entre as quais, as câmaras municipais e empresas municipais que conseguiram implementar o sistema PAYT (Pay, As You Throw, em português “pague pelo que produz”), segundo o último relatório publicado este ano pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). Entre os poucos bons exemplos na região está a Câmara de Torres Novas que caminha para a implementação do sistema com a instalação, prevista para Outubro deste ano, de contentores de recolha de biorresíduos destinados ao sector da restauração e que será acompanhada de acções de formação.

Leia o artigo completo na edição de O MIRANTE já nas bancas

