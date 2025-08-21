Sociedade | 21-08-2025 15:00
Garden Episodes volta ao Convento de São Francisco em Tomar
Garden Episodes decorre sábado, 30 de Agosto, entre as 19h00 e as 02h00.
O final de tarde e noite de sábado, 30 de Agosto, vai ser de música e animação em Tomar com mais uma edição do Garden Episodes. O evento vai decorrer no Claustro do Convento de São Francisco, entre as 19h00 e as 02h00. A actuar vão estar DJs nacionais e internacionais. A organização é da Socialight, com apoio do município de Tomar. A primeira edição do Garden Episodes decorreu no dia 3 de Agosto de 2024, contando com uma grande adesão de público.
