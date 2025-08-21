Parto numa rua do Carregado expõe fragilidades muito graves no SNS

Soraia Moreira, a grávida que deu à luz a bebé Serena numa rua do Carregado, já está em casa depois de ter tido alta do Hospital Distrital de Santarém. A bebé nasceu com o cordão umbilical à volta do pescoço e foi o avô que fez o parto da neta, na rua. Apesar do episódio, a bebé nasceu às 40 semanas e cinco dias, com 3,460 kg e 48 centímetros, e encontra-se bem de saúde.

Soraia Moreira, 28 anos, residente em Paredes, Alenquer, era considerada grávida de risco, uma vez que lhe foi retirado um rim e já tinha sido operada a hérnias umbilicais. Mãe de duas crianças de 3 e 9 anos, a terceira gravidez chegou a ser acompanhada no Hospital Vila Franca de Xira, mas, segundo a própria, a unidade de saúde alegou falta de médicos para continuar o acompanhamento. Passou a ser vigiada no Centro de Saúde de Alenquer e a médica tentou reencaminhá-la para a Maternidade Alfredo da Costa, mas não foi aceite. Com o avançar da gestação, as preocupações aumentaram, até porque a última ecografia que realizou, já depois das 37 semanas, mostrou que Serena ainda não tinha dado a volta para nascer de parto normal. Soraia não sabia a que hospital se dirigir caso a bebé necessitasse de nascer por cesariana, o que agravou ainda mais as preocupações.