uma parceria com o Jornal Expresso
21/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 21-08-2025 12:00

Parto numa rua do Carregado expõe fragilidades muito graves no SNS

Parto numa rua do Carregado expõe fragilidades muito graves no SNS
Soraia Moreira com a bebé Serena após ter dado à luz numa rua do Carregado  - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Soraia Moreira deu à luz a bebé Serena numa rua do Carregado, num parto acompanhado pelos avós e populares. Mãe e filha estão bem de saúde, mas ainda há responsabilidades por apurar. O MIRANTE conta toda a história nesta edição.

Soraia Moreira, a grávida que deu à luz a bebé Serena numa rua do Carregado, já está em casa depois de ter tido alta do Hospital Distrital de Santarém. A bebé nasceu com o cordão umbilical à volta do pescoço e foi o avô que fez o parto da neta, na rua. Apesar do episódio, a bebé nasceu às 40 semanas e cinco dias, com 3,460 kg e 48 centímetros, e encontra-se bem de saúde.
Soraia Moreira, 28 anos, residente em Paredes, Alenquer, era considerada grávida de risco, uma vez que lhe foi retirado um rim e já tinha sido operada a hérnias umbilicais. Mãe de duas crianças de 3 e 9 anos, a terceira gravidez chegou a ser acompanhada no Hospital Vila Franca de Xira, mas, segundo a própria, a unidade de saúde alegou falta de médicos para continuar o acompanhamento. Passou a ser vigiada no Centro de Saúde de Alenquer e a médica tentou reencaminhá-la para a Maternidade Alfredo da Costa, mas não foi aceite. Com o avançar da gestação, as preocupações aumentaram, até porque a última ecografia que realizou, já depois das 37 semanas, mostrou que Serena ainda não tinha dado a volta para nascer de parto normal. Soraia não sabia a que hospital se dirigir caso a bebé necessitasse de nascer por cesariana, o que agravou ainda mais as preocupações.

Leia o artigo completo na edição de O MIRANTE já nas bancas

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino