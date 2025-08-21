uma parceria com o Jornal Expresso
21/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 21-08-2025 12:00

Piscinas municipais de Benavente e Samora Correia encerram para manutenção

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As piscinas municipais de Samora Correia e de Benavente vão estar encerradas entre o final de Agosto e meados de Setembro.

As Piscinas Municipais de Samora Correia e de Benavente vão fechar temporariamente ao público para a realização de serviços de manutenção e limpeza.
De acordo com o calendário definido, o equipamento de Samora Correia vai estar encerrado entre 25 de Agosto e 07 de Setembro. Já a piscina de Benavente fecha entre 01 e 14 de Setembro.
O município sublinha que estas intervenções anuais são essenciais para garantir o bom funcionamento das infra-estruturas e preservar as condições de higiene e segurança dos espaços.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino