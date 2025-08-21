Sociedade | 21-08-2025 12:00
Piscinas municipais de Benavente e Samora Correia encerram para manutenção
As piscinas municipais de Samora Correia e de Benavente vão estar encerradas entre o final de Agosto e meados de Setembro.
As Piscinas Municipais de Samora Correia e de Benavente vão fechar temporariamente ao público para a realização de serviços de manutenção e limpeza.
De acordo com o calendário definido, o equipamento de Samora Correia vai estar encerrado entre 25 de Agosto e 07 de Setembro. Já a piscina de Benavente fecha entre 01 e 14 de Setembro.
O município sublinha que estas intervenções anuais são essenciais para garantir o bom funcionamento das infra-estruturas e preservar as condições de higiene e segurança dos espaços.
