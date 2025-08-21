Santarém lança projecto piloto para recolha de resíduos perigosos

Primeiros ecocentros móveis vão estar nas freguesias de Vale de Santarém e Pernes até 31 de Agosto, seguindo depois para Moçarria e Abitureiras, entre 1 e 14 de Setembro.

A Câmara Municipal de Santarém iniciou um projeto piloto para a recolha de resíduos urbanos perigosos, que inclui a circulação de dois ecocentros móveis pelas freguesias do concelho, anunciou a autarquia. Em comunicado, o município explica que a iniciativa, que arrancou na segunda-feira, visa facilitar o acesso da população a pontos de entrega adequados para resíduos perigosos, “que frequentemente acabam por ser depositados indevidamente nos contentores de resíduos indiferenciados”.

Segundo a nota, o projecto contempla a recolha indiferenciada de resíduos urbanos, a manutenção e lavagem de contentores, a recolha selectiva de monos e resíduos verdes, bem como resíduos de construção e demolição, abrangendo as 18 freguesias e uniões de freguesias do concelho. Os primeiros ecocentros móveis vão estar nas freguesias de Vale de Santarém e Pernes até 31 de Agosto, seguindo depois para Moçarria e Abitureiras, entre 1 e 14 de Setembro.

Segundo a autarquia, estes equipamentos vão permitir a recolha de resíduos perigosos como tintas, vernizes e latas de spray, bem como lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, tinteiros e pequenos electrodomésticos. O município sublinha ainda que o projecto pretende incentivar a "participação activa dos cidadãos na separação de resíduos perigosos produzidos em contexto doméstico”, contribuindo para a promoção da economia circular.



