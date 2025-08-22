uma parceria com o Jornal Expresso
22/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-08-2025 07:00

Canil de Tomar e Sporting de Tomar lançam campanha de sensibilização contra abandono animal

Canil de Tomar e Sporting de Tomar lançam campanha de sensibilização contra abandono animal
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O CRO de Tomar e o Sporting Clube de Tomar uniram-se para sensibilizar contra o abandono animal e promover a adopção responsável durante o Verão. A campanha de sensibilização decorre até dia 31 de Agosto.

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Tomar (CRO) juntou-se ao Sporting Clube de Tomar – Hóquei em Patins (SCT) numa campanha de sensibilização que apela ao fim do abandono animal e à adopção responsável. Sob o lema “Neste verão não deixe ninguém para trás. A amizade não tira férias – adote, não abandone!”, a iniciativa decorre até 31 de Agosto, com destaque nas redes sociais do canil-gatil intermunicipal.
Ao longo da campanha serão divulgadas imagens de animais disponíveis para adopção, bem como dos atletas envolvidos na acção, tendo a campanha nascido de uma visita da equipa sénior do SCT ao CRO. O objectivo é sensibilizar para que não haja abandono, sobretudo nos meses de Verão, ao mesmo tempo que se promove a adoção consciente. Actualmente, o CRO de Tomar acolhe centenas de animais à espera de um novo lar, disponibilizando informações sobre os processos de adopção e agendamento de visitas para todos os interessados.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino