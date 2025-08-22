uma parceria com o Jornal Expresso
22/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-08-2025 21:00

Casével e Vaqueiros com nova Casa Mortuária e ruas requalificadas

Casével e Vaqueiros com nova Casa Mortuária e ruas requalificadas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Casa mortuária vai envolver um investimento de cerca de 140 mil euros. Requalificação das ruas custa perto de 45 mil euros.

União de Freguesias de Casével e Vaqueiros, no concelho de Santarém, vai contar com uma nova Casa Mortuária e com a requalificação de várias ruas, num investimento superior a 180 mil euros, disse o presidente da junta, Miguel Tomás. O autarca referiu que a casa mortuária vai “permitir prestar homenagem aos entes queridos com dignidade e conforto”, sublinhando que em Vaqueiros os velórios realizavam-se até agora dentro de uma igreja, “sem condições adequadas para as famílias”. Segundo o responsável, o equipamento, orçado em 140 mil euros, está "99% concluído", faltando apenas pequenos arranjos exteriores e uma intervenção de cosmética num imóvel adjacente, também devoluto, para minimizar o impacto visual.
Além da Casa Mortuária, a freguesia tem beneficiado de outros investimentos, nomeadamente a pavimentação de várias ruas no centro de Vaqueiros, num valor de 44.200 euros, também com apoio municipal. As obras incluíram a colocação de lombas sinalizadas, com o objetivo de "melhorar a mobilidade e a segurança rodoviária", disse o autarca.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino