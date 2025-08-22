Detido em Almeirim por tráfico de droga com mais de 10 mil doses de haxixe

A GNR deteve na segunda-feira, 18 de Agosto, em Almeirim, um homem de 27 anos por tráfico de estupefacientes, tendo apreendido mais de 10 mil doses de haxixe, anunciou o Comando Territorial de Santarém. Em comunicado, a GNR refere que a detenção ocorreu "no âmbito de uma acção de patrulhamento rodoviário", quando os militares abordaram uma viatura suspeita imobilizada na berma da Autoestrada 13. No decorrer das diligências, foi apurado que o suspeito tinha na sua posse produtos estupefacientes, o que levou à realização de uma busca domiciliária.

Da operação resultou a apreensão de 10.326 doses de haxixe, 246 doses de liamba, cinco doses de cocaína, uma balança de precisão, uma arma de ar comprimido, um veículo ligeiro e 6.140 euros em numerário. Segundo a nota, "o detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva".