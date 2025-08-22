uma parceria com o Jornal Expresso
22/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 22-08-2025 12:32

Ministra da saúde agendou data para ouvir autarcas sobre o Hospital Vila Franca de Xira

Ministra da saúde agendou data para ouvir autarcas sobre o Hospital Vila Franca de Xira
O encontro foi agendado depois de os presidentes de câmara dos municípios servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira terem insistido numa audiência urgente à ministra da Saúde.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, vai receber na próxima terça-feira os presidentes de câmara dos municípios servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira.
Recorde-se que os autarcas de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira tinham insistido esta semana num pedido de audiência urgente, alegando a necessidade de discutir os problemas que a unidade hospitalar enfrenta. Em causa estão os sucessivos encerramentos da urgência de obstetrícia ao fim-de-semana, situação que os presidentes de câmara receiam ser o prenúncio do encerramento da maternidade.

