22/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 22-08-2025 15:00

Obra de restauro dos claustros do Convento de Cristo adjudicada por 1,7 milhões

Património da Humanida pela UNESCO, o Convento de Cristo, em Tomar, tem recebido várias empreitadas de requalificação. Monumento recebe cerca de meio milhão de visitantes por ano.

A empreitada de conservação e restauro dos Claustros (D. João III e Santa Bárbara) do Convento de Cristo, em Tomar, foi adjudicada por 1,7 milhões de euros, tendo conclusão prevista para Junho de 2026, confirmou na quinta-feira, 14 de Agosto, a entidade responsável. Em resposta a um pedido de informação da Lusa, fonte oficial do instituto Património Cultural disse que a empreitada foi adjudicada à empresa In Situ, pelo prazo de 330 dias, prevendo-se a sua conclusão no final de Junho de 2026.
Segundo a mesma entidade, o auto de consignação foi realizado no dia 30 de Julho, estando “em curso os trabalhos preparatórios necessários à execução da obra” naquele monumento situado em Tomar. O Portal BASE, que centraliza a informação sobre os contratos públicos celebrados em Portugal, publicou no dia 12 de Agosto o anúncio do contrato da empreitada à qual concorreram duas empresas, numa obra que apresentava como preço base um valor de 1.85 ME. A obra de conservação e restauro dos claustros do monumento, classificado como Património da Humanidade pela UNESCO, integra um projecto de investimento mais amplo, tendo o Património Cultural aberto em Fevereiro deste ano um concurso de 3,6 milhões de euros para requalificação e reabilitação de novos espaços no Convento de Cristo.
Neste âmbito, o Convento de Cristo irá também receber obras de reabilitação do Paço Henriquino, Alcáçova e Castelo através de uma empreitada que inclui a requalificação do jardim, disse à Lusa, na ocasião, fonte do Património Cultural. Ao longo deste ano 2025, o monumento vai receber duas empreitadas de reabilitação e requalificação orçamentadas num total de mais de cinco milhões de euros, financiadas a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

