uma parceria com o Jornal Expresso
22/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-08-2025 15:00

Oeste abre consulta pública sobre plano de prevenção de incêndios

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Programa Sub-Regional de Acção do Oeste encontra-se em consulta pública até 29 de Setembro. O plano define medidas estratégicas de prevenção e protecção contra incêndios rurais na região.

O período de consulta pública do Programa Sub-Regional de Acção do Oeste (PSA Oeste) decorre até 29 de Setembro, informou hoje a OesteCim – Comunidade Intermunicipal do Oeste.
O PSA Oeste é um instrumento de planeamento estratégico no âmbito da Gestão Integrada de Fogos Rurais e tem como objectivo reforçar a prevenção, protecção e resiliência do território face ao risco de incêndios rurais, promovendo uma actuação coordenada e eficaz em toda a região, refere uma nota divulgada pela entidade.
A informação relativa ao programa, bem como os documentos e mapas para consulta, está disponível no portal da OesteCim.
A OesteCim integra os concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino