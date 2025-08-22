Oeste abre consulta pública sobre plano de prevenção de incêndios

O período de consulta pública do Programa Sub-Regional de Acção do Oeste (PSA Oeste) decorre até 29 de Setembro, informou hoje a OesteCim – Comunidade Intermunicipal do Oeste.

O PSA Oeste é um instrumento de planeamento estratégico no âmbito da Gestão Integrada de Fogos Rurais e tem como objectivo reforçar a prevenção, protecção e resiliência do território face ao risco de incêndios rurais, promovendo uma actuação coordenada e eficaz em toda a região, refere uma nota divulgada pela entidade.

A informação relativa ao programa, bem como os documentos e mapas para consulta, está disponível no portal da OesteCim.

A OesteCim integra os concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.