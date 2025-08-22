Polícia Marítima trava narcolanchas no Tejo e detém oito suspeitos

A operação decorreu na madrugada de quinta-feira, 21 de Agosto, quando duas Embarcações de Alta Velocidade (EAV) foram interceptadas em trânsito no estuário do rio Tejo, à saída da barra do Porto de Lisboa, confirmou a Polícia Marítima em comunicado.

As embarcações, dois semi-rígidos de grandes dimensões equipados com quatro motores de alta potência, transportavam cerca de 22 toneladas de combustível distribuídas por bidons, além de mantimentos, material sobressalente e equipamentos de comunicação. Todo o material foi apreendido como medida cautelar.

Segundo a Polícia Marítima, os oito tripulantes, de nacionalidades espanhola e colombiana, foram detidos em flagrante e vão ser presentes ao Ministério Público para primeiro interrogatório judicial perante um Juiz de Instrução Criminal, que determinará as medidas de coacção.

A autoridade marítima sublinha que as lanchas apreendidas apresentam características técnicas idênticas às conhecidas “narcolanchas”, habitualmente utilizadas por redes de tráfico de droga para operações de abastecimento e apoio logístico. Não foi descartada a possibilidade de ligação ao grupo desmantelado, em Julho, cuja base assentava numa herdade situada a poucos quilómetros de Samora Correia.

A acção contou com o apoio logístico de uma lancha dos Fuzileiros e insere-se numa operação policial de prevenção e repressão criminal destinada a combater o tráfico de estupefacientes e actividades conexas.