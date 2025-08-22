Suspeito de furto de produtos de higiene em Alverca apanhado pela PSP

A PSP deteve um homem de 21 anos, suspeito da prática do crime de furto de diversos produtos de higiene e beleza na zona industrial de Alverca do Ribatejo.

Durante uma acção de prevenção criminal, os agentes aperceberam-se da presença de dois indivíduos que ao verem a polícia fugiram a pé.

Simultaneamente, uma viatura que se encontrava no local arrancou a alta velocidade, o que motivou uma perseguição policial que terminou com o despiste do veículo em fuga.

Do automóvel saíram dois suspeitos que fugiram novamente a pé, tendo um deles, de 21 anos, sido intercetado e detido. No interior da viatura foram encontrados vários produtos de higiene e beleza, que se veio a confirmar terem sido furtados de um reboque estacionado na mesma zona industrial.

O detido foi presente ao Ministério Público, tendo ficado sujeito a Termo de Identidade e Residência.