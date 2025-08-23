Agência Portuguesa do Ambiente já deu parecer positivo a estudo hidráulico do rio Nabão

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) já deu parecer positivo ao Estudo Hidráulico do rio Nabão. A novidade foi confirmada pelo presidente da câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), na mais recente reunião do executivo municipal. O autarca afirmou tratar-se de uma boa notícia, referindo, no entanto, que vem com um ano de atraso, depois de muita insistência por parte do município. Hugo Cristóvão sublinhou que o parecer é muito importante para que a autarquia possa avançar não só com a revisão do Plano de Pormenor do Flecheiro, mas também para viabilizar um conjunto de investimentos públicos e privados, quer do lado do Flecheiro, quer do lado de Marmelais: são investimentos “que têm estado pendentes desta definição da linha de quota máxima”, explica. O parecer da APA vem garantir a redução das quotas máximas de cheia por via da obra realizada no Flecheiro. O presidente da câmara acrescentou que esta novidade vai contribuir também para a concretização do novo parque de feiras previsto para a zona de Marmelais.

Recorde-se que o novo parque do Flecheiro foi inaugurado no dia 13 de Junho de 2024, numa intervenção que custou mais de 2,8 milhões de euros. A obra foi desenhada em articulação com a APA, tendo como objectivo prevenir cheias em Tomar. Já o novo parque de feiras, está previsto ocupar a zona entre Marmelais de Cima e Marmelais de Baixo, área abrangida pela revisão do Plano de Pormenor do Flecheiro.