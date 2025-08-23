uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 23-08-2025 18:00

Alcanena duplica vagas disponíveis em creches

Nova creche está a ser construída em Monsanto  - foto arquivo O MIRANTE
O município de Alcanena assinalou o arranque da construção de uma nova creche na freguesia de Monsanto, um investimento de um milhão de euros que integra o objectivo de duplicar o número de vagas disponíveis para fixar população.

O município de Alcanena assinalou o arranque da construção de uma nova creche na freguesia de Monsanto, um investimento de um milhão de euros que integra o objectivo de duplicar o número de vagas disponíveis para fixar população. Com a nova creche o concelho passa o número de vagas de 150 para 325, disse à Lusa o presidente do município. Segundo Rui Anastácio, o investimento global previsto, na ordem de 1,5 milhões de euros, visa construir duas novas creches e requalificar e ampliar outras duas.
A creche de Monsanto junta-se à nova creche em Bugalhos, já em construção, e também aos projectos de requalificação e ampliação dos equipamentos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) de Alcanena e de Minde.
A nova creche de Monsanto, empreitada consignada em 31 de Julho e que já teve início, representa um investimento de 983 mil euros, acrescido de IVA, com um prazo de execução de 304 dias, prevendo-se a criação de 61 vagas em quatro valências. Já a creche de Bugalhos, cuja obra está em curso, representa um investimento de 650 mil euros, com um prazo de execução de 304 dias, e vai criar 56 vagas. As restantes 58 vagas dizem respeito a uma ampliação da creche de Minde, empreitada que está a cargo do CBES de Minde e que ainda não está consignada.

