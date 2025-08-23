Câmara de Santarém quer requalificar centro histórico e ligar planalto à ribeira com funicular

A Câmara de Santarém está a desenvolver dois projectos para a mobilidade urbana, prevendo a requalificação de várias artérias do centro histórico e a construção de um funicular, que ligará o planalto à ribeira. A intervenção no centro histórico, enquadrada no projecto “Percursos Confortáveis”, abrange ruas como a Serpa Pinto, Capelo e Ivens, João Afonso, Miguel Bombarda, 1.º de Dezembro, Terreirinho das Flores e o Largo Francisco Nunes da Silva. Segundo informação disponibilizada pelo município, a autarquia pretende ampliar a rede de “percursos confortáveis” no centro histórico, promovendo a ligação entre equipamentos, monumentos e edifícios da cidade. Está prevista a aplicação de novos pavimentos e a instalação de mobiliário urbano, com materiais inspirados na paisagem agrícola da Lezíria do Tejo, como o calcário Ataíja e o granito cinza.

O plano contempla ainda zonas exclusivamente pedonais e a reorganização da circulação automóvel, com sentidos de trânsito ajustados e acesso condicionado a veículos de emergência. Na reunião camarária de 21 de Julho, o presidente da câmara municipal, João Leite, disse ser “urgente, imperativo” tornar as ruas do centro histórico acessíveis, “com mobilidade adequada”, salientando que essa regeneração urbana terá “um efeito multiplicador para a actividade económica local”. Na altura, o autarca destacou ainda que o projecto resulta de “um trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos últimos anos”.

Em paralelo, está em desenvolvimento o projecto do Funicular de Santarém, que ligará o depósito de água à estação ferroviária, atravessando a encosta de São Bento. A solução foi considerada a mais viável face a alternativas como escadas rolantes, elevadores inclinados ou teleféricos. Segundo o município, “a ligação entre o planalto e a ribeira é uma necessidade evidente” e o funicular permitirá “uma mobilidade diária mais rápida e uma resposta turística essencial”, especialmente após o aumento da utilização do comboio com o passe verde. Ainda de acordo com o município, a instalação do funicular contemplará áreas de estar, miradouros e espaços culturais, como um auditório e biblioteca, junto à estação superior.