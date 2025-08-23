Corrida de toiros em Marinhais cancelada após polémica com junta de freguesia

Empresa promotora do evento apresenta “motivos de força maior” para cancelamento de espetáculo tauromáquico. Corrida tinha sido publicitada sem conhecimento da autarquia local, mas promotores tinham garantido a O MIRANTE que evento ia avançar em terreno privado.

A corrida de toiros anunciada para o próximo dia 30 de Agosto em Marinhais não se vai realizar. A informação foi confirmada pela empresa promotora, depois da polémica em torno da divulgação de um cartaz que indicava erradamente o apoio da Junta de Freguesia de Marinhais. A empresa apresenta “motivos de força maior” para o cancelamento do evento.

A autarquia tinha sido surpreendida com o anúncio do espetáculo tauromáquico, divulgado como homenagem a João Manuel Brardo, e demarcou-se de imediato do evento, garantindo em comunicado que não tinha autorizado nem participado na sua organização. “Nem tão pouco deu qualquer consentimento para associar o seu nome ao mesmo”, lia-se na nota publicada nas redes sociais.

Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Junta de Freguesia de Marinhais, Joaquim Cardoso (PS), afirmou ter ficado surpreendido com o aparecimento do cartaz com o símbolo da autarquia e com a indicação de que os bilhetes poderiam ser adquiridos na sede da junta. O autarca reconheceu ter tido uma conversa informal, meses antes, com um dos responsáveis do evento, mas garantiu que não houve qualquer acordo formal ou assinatura de protocolo que previsse o apoio da junta.

Inicialmente, a promotora tinha assegurado a O MIRANTE que a corrida iria avançar em terreno privado, mas, entretanto, comunicou que o espetáculo tauromáquico, que já estava publicitado em vários pontos, foi cancelado.