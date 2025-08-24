Antiga escola cedida à Associação Chiquis de Colores

A Câmara de Alenquer vai celebrar um contrato de comodato com a Associação Chiquis de Colores – Escola de Sevilhanas e Flamenco, que permitirá à colectividade ocupar e dinamizar o edifício da antiga Escola Básica do Porto da Luz, desactivada há cerca de 20 anos. O imóvel será reactivado para acolher actividades culturais, educativas e comunitárias, incluindo aulas, eventos e actuações, bem como encontros que poderão reunir mais de uma centena de participantes. A associação compromete-se a assegurar a manutenção e conservação do espaço.