Associação de Valhascos vai melhorar instalações para a prática de ténis de mesa

O crescimento da Associação Cultural e Desportiva de Valhascos na modalidade de ténis de mesa motivou o executivo da Câmara de Sardoal a aprovar um apoio financeiro de dois mil euros, aprovado por unanimidade na reunião municipal de 6 de Agosto. O orçamento total das obras ronda os cinco mil euros e tem como objectivo melhorar as condições estruturais da sede para treinos e receção de competições.

O vice-presidente Jorge Gaspar afirmou que a associação tem registado um desenvolvimento acima das expectativas, destacando-se em competições nacionais e distritais e elevando o concelho do Sardoal na vertente desportiva. O vice-presidente salientou que este crescimento trouxe novos desafios, nomeadamente a necessidade de adaptar as instalações da colectividade para permitir treinos e competições, uma vez que os atletas têm ocupado até agora o pavilhão municipal do Sardoal para essas actividades, uma opção que “já não é suficiente para os atletas e o seu contínuo desenvolvimento competitivo”.

Em declarações ao O MIRANTE, o vice-presidente da associação e responsável técnico do núcleo de ténis de mesa, César Marques, revelou que as obras terão ainda o apoio extra de mil euros pela Junta de Freguesia de Valhascos, destacando que com estas obras os atletas vão poder treinar e competir junto da população local, numa altura em que a equipa A subiu à segunda divisão nacional e a equipa B subiu à primeira divisão distrital.