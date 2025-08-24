Cumprir metas no sector dos resíduos é um problema mas há bons exemplos na região

A lei obriga desde 1 de Janeiro a que a restauração e o comércio paguem apenas pelo lixo que produzem, ao invés desse montante ser calculado pela água que consomem. Mas são ainda residuais as entidades gestoras, entre as quais, as câmaras municipais e empresas municipais que conseguiram implementar o sistema PAYT (Pay, As You Throw, em português “pague pelo que produz”), segundo o último relatório publicado este ano pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). Entre os poucos bons exemplos na região está a Câmara de Torres Novas que caminha para a implementação do sistema com a instalação, prevista para Outubro deste ano, de contentores de recolha de biorresíduos destinados ao sector da restauração e que será acompanhada de acções de formação.

A novidade é avançada a O MIRANTE pelo vereador com o pelouro do Ambiente e Sustentabilidade, João Trindade, que explica que esse projecto vai funcionar como um “teste” que visa simular a aplicação do sistema PAYT que será o objectivo final, num prazo mais alargado. Os contentores vão, numa primeira fase, ser instalados junto à Praça 5 de Outubro, zona da cidade de Torres Novas onde estão concentrados muitos estabelecimentos de restauração. “Será dada uma palavra-chave para sabermos quem acede aos contentores e a quantidade aproximada de biorresíduos que são colocados”, explica, ressalvando que nesta fase funcionará ainda sem a componente de facturação associada.

Este é mais um passo, destaca o vereador socialista, para diminuir a quantidade de resíduos que vai para aterro e que, actualmente, corresponde a 80% da totalidade de resíduos produzidos. Após compostagem a matéria vegetal produzida será utilizada para adubar jardins do concelho. “É um desafio que o país tem e que os municípios têm e que demora a ser cumprido por questões de políticas nacionais, o que é uma falha pois a ideia é excelente e é, no caso de Torres Novas, a única maneira de aumentar a taxa 20% de separação de resíduos”, diz.

Cartaxo, Constância e VFX a avançar

De acordo com a ERSAR, no final de 2024, 159 entidades gestoras (EG) que são maioritariamente câmaras municipais e empresas municipais ou intermunicipais, ainda não tinham implementados sistemas PAYT para utilizadores não domésticos e que em 104 EG não se encontrava sequer planeada a adopção destes sistemas. Torres Novas e a Tejo Ambiente foram as duas únicas entidades da região a confirmar a implementação de iniciativas, juntamente com outras 24 de outras zonas do país.

As câmaras municipais do Cartaxo, Constância e Vila Franca de Xira estão entre as 55 entidades gestoras que indicaram ter iniciativas planeadas para os utilizadores não domésticos e reportaram pretender iniciar a aplicação de um tarifário PAYT entre o início de 2025 e Janeiro de 2029, prevendo-se, na maioria dos casos, começar por enviar faturas virtuais.

No que respeita aos utilizadores domésticos a implementação de sistemas PAYT foi sinalizada por 54 entidades, das quais 48 referiram ter iniciativas planeadas, inclusive as câmaras municipais do Cartaxo e Vila Franca de Xira e a Ecolezíria, empresa intermunicipal responsável pela gestão de resíduos nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Coruche e Salvaterra de Magos. Neste campo, assim como nos 10 compostores comunitários já instalados, Torres Novas tem também intenção de avançar com o sistema PAYT, refere o vereador João Trindade, sublinhando que este é um “desafio muito grande para o município porque logisticamente não está preparado para estas situações”. Neste concelho gestão de resíduos sólidos urbanos está entregue à RSTJ.