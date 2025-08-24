Mercado Municipal de Tomar tem novos espaços para os visitantes

O Mercado Municipal de Tomar conta com dois novos espaços que abriram recentemente ao público. A Casa de Caná, na loja 5, é uma garrafeira que serve café e outras especialidades. O café pode ser comprado em grão ou o cliente pode pedir para ser moído no momento da compra. Por sua vez, A Mesa das Delícias oferece charcutaria e queijos artesanais e europeus. A inauguração dos novos espaços contou com a presença do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS) e de vereadores do executivo municipal.

O Mercado Municipal de Tomar está aberto de terça a quinta-feira entre as 08h00 e as 14h00 e à sexta-feira e sábado das 06h00 às 14h00. A Feira Semanal conta com venda de vestuário, calçado, ferramentas, cutelarias, móveis, entre outros.