24/08/2025

Sociedade | 24-08-2025 10:00

Unidade de Abrantes implementa projecto de atendimento em saúde materna, infantil e planeamento familiar

A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Abrantes, localizada no Alto de Santo António, implementou no mês de Julho um novo projecto dedicado às áreas da saúde materna, da saúde infantil e do planeamento familiar. Esta iniciativa contempla a realização de consultas quinzenais, aos domingos de manhã, no horário compreendido entre as 09h00 e as 13h00.
O projecto é coordenado pela médica Rita Soares, actual responsável pela UCSP de Abrantes, cujo trabalho foi enaltecido pela sua dedicação e elevado sentido de missão. A autarquia manifestou em reunião de executivo municipal o seu reconhecimento, sublinhando que “vir trabalhar para a nossa UCSP aos domingos de manhã para responder a estas áreas tão importantes é um esforço incrível que enaltecemos e agradecemos”.
O presidente do município, Manuel Jorge Valamatos, destacou que a concretização desta resposta assistencial representa um esforço conjunto dos profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, demais colaboradores e pessoas que acreditam na viabilidade de, num futuro próximo, garantir que toda a população tenha acesso efectivo a um médico de família, disse durante a reunião camarária.

