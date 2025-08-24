Vandalismo no parque infantil de Pontével antes de ser inaugurado

O parque infantil de Pontével, no concelho do Cartaxo, foi alvo de vandalismo antes de abrir oficialmente ao público. O alerta foi dado na reunião de câmara de 7 de Agosto pelo vice-presidente Pedro Reis, que lamentou que um espaço pensado para crianças e jovens, seja alvo de vandalismo antes de estar pronto a ser utilizado.

Segundo o autarca, o vandalismo aconteceu no primeiro fim-de-semana de Agosto e obrigou à intervenção imediata dos serviços municipais, alertando o autarca para a necessidade de haver mais civismo da população. “Estes equipamentos são para serem usados pelas nossas crianças, não para serem danificados por mau uso e muito menos por vandalismo antes sequer de abrir”, frisou. O vereador socialista Fernando Amorim, afirmou ter também visto sinais que o parque foi vandalizado, recomendando que seja posta mais sinalização que indique que o parque está em obras e que está fechado ao público. “Para além do reforço de sinais, deixo aqui uma recomendação ao actual presidente de Junta de Pontével, para que nestas situações visite o local, pois às vezes não há nada melhor que a nossa presença nos espaços para alertar as pessoas”, sugeriu.

Pedro Reis concordou com a necessidade de reforçar a sinalização e comprometeu-se a colocar uma placa com avisos mais claros o mais breve possível, lamentando que as pessoas não consigam perceber que o espaço está em obras e que não está aberto ao público. “Gostava que vivêssemos numa sociedade onde não fosse preciso tantos avisos e que cada um fizesse a sua parte. Estamos a fazer um esforço muito grande para replicar este investimento em todas as freguesias do concelho e são tudo investimentos que custam, é uma pena haver este tipo de situações”, concluiu.