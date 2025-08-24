uma parceria com o Jornal Expresso
24/08/2025

Sociedade | 24-08-2025 21:00

Vila Franca de Xira celebrou o Dia da Juventude com cerimónia simbólica

- Foto: CM VFX
Município de Vila Franca de Xira celebrou o Dia Internacional da Juventude com o hastear da bandeira de Município Amigo da Juventude, atribuída pela Federação Nacional das Associações Juvenis.

O município de Vila Franca de Xira assinalou o Dia Internacional da Juventude, a 12 de Agosto, com o hastear simbólico da bandeira de Município Amigo da Juventude, atribuída pela Federação Nacional das Associações Juvenis. Para esta cerimónia o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, recebeu no Salão Nobre um grupo de jovens que se encontra actualmente integrado no Programa de Ocupação de Jovens (POJ), que envolve este ano mais de 150 participantes.
A iniciativa insere-se no movimento nacional dinamizado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), com o objectivo de dar visibilidade ao papel transformador das novas gerações e reforçar a sua participação activa na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável.
O município de Vila Franca de Xira tem vindo a destacar-se, a nível nacional pelo desenvolvimento de boas práticas nas políticas de juventude, merecendo reconhecimentos diversos que comprovam o seu empenho na valorização e inclusão dos jovens na vida da comunidade, nomeadamente o Programa de Ocupação de Jovens que foi distinguido com o Prémio de Excelência Autárquica, lê-se na nota de imprensa.

