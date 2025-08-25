uma parceria com o Jornal Expresso
25/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 25-08-2025 18:00

Autarcas de Alenquer querem nova sede do Banco de Portugal no concelho

O vereador do PSD na Câmara de Alenquer, Nuno Miguel Henriques, defende que a nova sede do Banco de Portugal deve ser instalada no concelho.

O vereador do PSD na Câmara de Alenquer, Nuno Miguel Henriques, defende que a nova sede do Banco de Portugal deve ser instalada no concelho. A proposta foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo municipal e tem em conta o facto de já estar localizado no Carregado um complexo do banco, sendo este um argumento a favor da construção da nova sede em Alenquer.
Para o autarca da oposição, a nova sede do Banco de Portugal deve ficar fora da cidade de Lisboa, como forma de “rentabilização de deslocações, concentração de recursos materiais, físicos e humanos, mesmo num tempo digital, garantindo ao município diligências e condições especiais para o investimento público estrutural no concelho”, lê-se na proposta.
O complexo do Carregado do Banco de Portugal é protegido 24 horas por dia pelas forças especiais da GNR e pelo serviço de segurança do banco. Na casa-forte estão mais de 11 mil milhões de euros em barras de ouro, quase metade da reserva nacional. Nos 67 mil metros quadrados, vedados ao público, além da fabricação de notas, também se recuperam notas danificadas. Trabalham no complexo mais de duas centenas de pessoas.

