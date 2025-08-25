uma parceria com o Jornal Expresso
25/08/2025

Sociedade | 25-08-2025 12:00

Azambuja oferece cal para cidadãos pintarem as fachadas

Cada cidadão tem direito a receber até cinco quilos de cal para pintar a sua habitação. Medida do município visa contribuir para a conservação e embelezamento do património.

A Câmara de Azambuja volta a realizar a Campanha da Cal, nos meses de Agosto e Setembro. A iniciativa, que se realiza há mais de duas décadas, tem como objectivo sensibilizar os munícipes para caiarem as fachadas dos seus edifícios que utilizem este tipo de revestimento, contribuindo para a conservação e embelezamento do património construído.
Ao longo destes dois meses vão ser atribuídos aos munícipes até cinco quilos de cal por cada habitação. Para tal, os interessados deverão dirigir-se à junta de freguesia da respectiva área de residência.
No total vão ser distribuídos pelas sete freguesias do concelho 5.550 quilos de cal. Trata-se de uma campanha que, por um lado constitui um apoio material aos proprietários dos imóveis mais tradicionais e, por outro, promove a manutenção e a qualificação do espaço público.
