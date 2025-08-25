uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 25-08-2025 18:42

Ecoponto arde em pleno dia no Entroncamento

Na tarde de domingo, 24 de Agosto, ardeu em pleno dia um ecoponto na cidade do Entroncamento. As origens do fogo são desconhecidas, mas exigiu a intervenção de bombeiros.

Um ecoponto situado na Rua Dom João de Castro, junto ao Pingo Doce, no Entroncamento, foi parcialmente destruído na tarde de domingo, 24 de Agosto, tendo ardido mais do que um contentor. O ocorrido exigiu a intervenção dos bombeiros que conseguiram controlar as chamas e evitar maiores danos.
A origem do incêndio ainda é desconhecida, tendo estado no local também elementos da PSP a registar e investigar o ocorrido.
