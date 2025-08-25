Inscrições abertas para o Trilho dos Arneiros em Vila Nova da Rainha

Prova de trail vai realizar-se a 19 de Outubro, em Vila Nova da Rainha.

O Trilho dos Arneiros, em Vila Nova da Rainha, concelho de Azambuja, vai ser uma das próximas provas do Circuito do Torricado – Azambuja Trail Running. A seguir ao Trail do Vinho D’Aveiras que terá lugar a 28 de Setembro vai decorrer, a 19 de Outubro, o Trilho dos Arneiros, organizado pela União Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha.

A prova apresenta-se com duas distâncias de corrida, propondo um mini trail, de 12 quilómetros, um trail longo, de 21 quilómetros e uma caminhada de oito quilómetros.

Para participar é obrigatório efectuar inscrição, através do preenchimento do formulário e do respectivo pagamento. A organização irá premiar os três primeiros atletas das classificações gerais masculina e feminina, bem como os três primeiros de cada um dos oito escalões.