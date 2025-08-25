uma parceria com o Jornal Expresso
25/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-08-2025 21:00

Mobilidade pedonal no espaço urbano em Tomar foi tema de debate entre autarcas

Mobilidade pedonal no espaço urbano em Tomar foi tema de debate entre autarcas
Ana Calado, vereadora do PSD em Tomar - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vereadora Ana Calado alertou para a necessidade de intervenção em certas zonas da cidade, que devido ao seu estado actual representam risco para a integridade física dos munícipes. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão, garantiu que o município tem uma equipa dedicada à manutenção de passeios e calçadas.

A vereadora Ana Calado (PSD), alertou, na mais recente reunião de Câmara de Tomar, para a necessidade de intervenção em certas zonas da cidade que, devido ao seu estado actual, representam risco para a integridade física dos transeuntes, comprometendo também a mobilidade pedonal no espaço urbano. A autarca referiu que Tomar é uma zona plana e privilegiada no que diz respeito à acessibilidade e às deslocações feitas a pé e que essa vantagem natural devia ser acompanhada por uma infraestrutura pedonal segura, confortável e inclusiva. “Infelizmente tal não se verifica em alguns pontos centrais da cidade, onde verificamos a degradação dos pavimentos e o desleixo na manutenção, que tem resultado em alguns acidentes com consequências físicas significativas para quem aqui circula”, afirmou.
Ana Calado fez menção a dois casos em particular, como o pavimento próximo da Casa dos Cubos, junto à Rotunda Alves Redol, onde, disse, estão múltiplas lajes levantadas e algumas partidas. A outra área mencionada foi a zona em declive no fim da rua Marquês de Pombal, à saída da Alameda Um de Março. “É conhecido localmente como um ponto negro em termos de segurança pedonal, existem vários relatos de quedas graves ali, com vítimas encaminhadas para o hospital, fracturas nos membros superiores, inferiores e costelas”, disse.
O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), garantiu que o município tem uma equipa dedicada à manutenção de passeios e calçada. O autarca frisou que as várias obras que têm sido feitas no espaço público têm sempre como um dos objectivos melhorar a mobilidade, seja na escolha do tipo de pavimento, seja na forma como é executado. Hugo Cristóvão explicou que além das intervenções de fundo também existe uma manutenção dos espaços. Sobre o piso da rua Marquês de Pombal, referiu que o município tem feito várias intervenções, colocando corrimões em ambos os lados da rua e substituindo o piso por pavimento com mais atrito, manutenção que, garante, vai ocorrendo com muita regularidade. “Quero sublinhar que estes cuidados existem e com frequência, mas neste como noutros sectores, os recursos são finitos e não dá para estar nos mesmos locais todos os dias, a equipa vai correndo a cidade e vai mantendo e arranjando à medida das possibilidades”, concluiu.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino