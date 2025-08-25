Mobilidade pedonal no espaço urbano em Tomar foi tema de debate entre autarcas

A vereadora Ana Calado (PSD), alertou, na mais recente reunião de Câmara de Tomar, para a necessidade de intervenção em certas zonas da cidade que, devido ao seu estado actual, representam risco para a integridade física dos transeuntes, comprometendo também a mobilidade pedonal no espaço urbano. A autarca referiu que Tomar é uma zona plana e privilegiada no que diz respeito à acessibilidade e às deslocações feitas a pé e que essa vantagem natural devia ser acompanhada por uma infraestrutura pedonal segura, confortável e inclusiva. “Infelizmente tal não se verifica em alguns pontos centrais da cidade, onde verificamos a degradação dos pavimentos e o desleixo na manutenção, que tem resultado em alguns acidentes com consequências físicas significativas para quem aqui circula”, afirmou.

Ana Calado fez menção a dois casos em particular, como o pavimento próximo da Casa dos Cubos, junto à Rotunda Alves Redol, onde, disse, estão múltiplas lajes levantadas e algumas partidas. A outra área mencionada foi a zona em declive no fim da rua Marquês de Pombal, à saída da Alameda Um de Março. “É conhecido localmente como um ponto negro em termos de segurança pedonal, existem vários relatos de quedas graves ali, com vítimas encaminhadas para o hospital, fracturas nos membros superiores, inferiores e costelas”, disse.

O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), garantiu que o município tem uma equipa dedicada à manutenção de passeios e calçada. O autarca frisou que as várias obras que têm sido feitas no espaço público têm sempre como um dos objectivos melhorar a mobilidade, seja na escolha do tipo de pavimento, seja na forma como é executado. Hugo Cristóvão explicou que além das intervenções de fundo também existe uma manutenção dos espaços. Sobre o piso da rua Marquês de Pombal, referiu que o município tem feito várias intervenções, colocando corrimões em ambos os lados da rua e substituindo o piso por pavimento com mais atrito, manutenção que, garante, vai ocorrendo com muita regularidade. “Quero sublinhar que estes cuidados existem e com frequência, mas neste como noutros sectores, os recursos são finitos e não dá para estar nos mesmos locais todos os dias, a equipa vai correndo a cidade e vai mantendo e arranjando à medida das possibilidades”, concluiu.